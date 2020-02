Bruxelles accueillera une cinquième Ecole européenne dès l’an prochain

Il s'agit d'écoles publiques reconnues officiellement qui offrent un enseignement maternel, primaire et secondaire et qui sont gérées sous la houlette d'un réseau européen. Chacune propose différentes sections linguistiques parmi les langues représentées au sein de l’Union européenne. Les cours y sont donnés en plusieurs langues, telles que le français, l'anglais et la langue maternelle. Les enseignants sont détachés de tous les États membres.

Il existe actuellement 13 écoles de ce type dans l’Union, dont quatre à Bruxelles et une à Mol (province anversoise). Les autres se trouvent en Allemagne (Francfort, Karlsruhe et Munich), au Luxembourg (Kirchberg et Mamer), aux Pays Bas (Petten), en Espagne (Alicante) et en Italie (Varese). A Bruxelles, l’école qui sera installée sur l’ancien site de l’Otan (photo ci-dessous) viendra s’ajouter à celles d’Uccle, Woluwé-Saint-Lambert, Ixelles et Laeken.