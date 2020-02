Bye-bye UK : retrait de l’Union Jack devant les institutions européennes à Bruxelles

Le Brexit est intervenu vendredi à minuit, soit 1.317 jours après la décision des Britanniques par référendum de quitter l'Union européenne. Les échanges quotidiens entre le Royaume-Uni et l'UE vont continuer comme avant jusqu'au 31 décembre 2020. Pendant cette période de transition, Londres et Bruxelles vont négocier leur relation future.

A Bruxelles (voir images) et Strasbourg, le retrait de l'Union Jack devant le Parlement européen - et à Bruxelles devant le bâtiment du Conseil européen (voir images) - symbolise un changement bien réel: le Royaume-Uni sort de l'UE et devient un "pays tiers". Plus aucun des 73 eurodéputés britanniques élus en mai ne siège. A leur place, s'installent 27 représentants de 14 Etats membres dans une assemblée qui passe de 751 à 705 membres. Le Premier ministre britannique ne sera plus invité aux sommets européens, pas plus que les membres du gouvernement n'assisteront aux réunions ministérielles.

Les Britanniques travaillant déjà dans les institutions européennes peuvent y finir leur carrière, mais il n'y a plus d'embauche de fonctionnaires britanniques. Nombre de ces fonctionnaires européens britanniques ont toutefois acquis une double nationalité.