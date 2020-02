Carl Plasschaert, premier Belge à terminer l’Atlantic Challenge en solo

Comme les frères Damien et Bernard Van Durme, arrivés 10 jours avant lui, le rameur belge Carl Plasschaert a lui aussi terminé à la 2e place de sa catégorie à l'Atlantic Challenge, une course à l'aviron de plus de 3.000 miles nautique (4.800 kilomètres) à travers l'Océan Atlantique. Il est resté plus de sept semaines en mer.