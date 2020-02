Feu vert pour une nouvelle banque belge, NewB

Le feu vert de la BCE fait suite à un avis positif de la BNB et met un terme à la procédure d'agrément entamée il y a plusieurs mois. Dans la foulée, la Banque nationale a donc inscrit NewB sur la liste des établissements de crédit agréés en Belgique.

Autre conséquence: "les sommes investies lors de la campagne de capitalisation menée par NewB (...) vont être converties en parts coopératives. Les investisseurs et investisseuses deviendront donc officiellement coopérateurs et coopératrices de NewB", annonçait cette dernière. Elle se réjouit de "devenir la première banque belge créée de toutes pièces depuis plus de 60 ans".

La coopérative fondée en 2008 avait lancé le 25 octobre 2019 une campagne de levée de fonds auprès du grand public avec pour objectif de récolter en un mois 30 millions d'euros, "condition sine qua non" pour l'obtention d'un agrément bancaire. Au terme d'une campagne aux débuts poussifs mais terminée sur les chapeaux de roue, et prolongée de quelques jours jusqu'au 4 décembre, la coopérative est finalement parvenue à récolter 35 millions d'euros, ce qui lui ouvrait la voie pour devenir une banque. Il ne lui manquait plus donc que le feu vert des autorités de supervision financière.