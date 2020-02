Le Brexit étranglera-t-il l’exportation de produits agricoles belges ?

Bien que le Royaume-Uni ait officiellement quitté l’Union européenne, le commerce entre les deux entités se poursuivra de façon inchangée jusqu’à la fin de l’année 2020. Or le Royaume-Uni est pour la Belgique le 4e plus grand marché d’exportation, après l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Nous exportons annuellement pour 32 milliards d’euros vers le Royaume-Uni et importons d’Outre-Manche pour 17 milliards d’euros. Il s’agit avant tout de voitures, de pièces de rechange et accessoires de voitures, de médicaments et de machines. Reportage à l’entreprise Vergro à Meulebeke, le plus grand exportateur belge de légumes et fruits vers le Royaume-Uni.