Qu’est-ce qui change ce 1er février ?

Les tarifs sociaux pour le gaz et l'électricité ne pourront désormais augmenter qu'en fonction de certains plafonds. Le conseil des ministres a approuvé vendredi, sur proposition de la ministre de l'Économie Nathalie Muylle, deux projets d'arrêté royal en ce sens.

Les prix maximaux sociaux, mieux connus comme "tarifs sociaux gaz et électricité", ont pour but de préserver le pouvoir d'achat et le bien-être des clients résidentiels protégés à revenus modestes ou en situation précaire. Plusieurs centaines de milliers de Belges bénéficient de ces tarifs, soit un ménage sur neuf. Ils sont fixés deux fois par an depuis 2004 par la Creg, le régulateur fédéral du secteur de l'énergie.

Ces tarifs, qui auraient dû connaître une forte augmentation en raison de la hausse des prix de l'énergie, avaient été gelés une première fois par le gouvernement fédéral en février 2019, pour une période de six mois, mesure qui a été prolongée en juillet, jusqu'au 31 janvier 2020.

Le gouvernement a donc décidé d'adopter un nouveau mode de calcul des tarifs sociaux du gaz et de l'électricité. Afin de limiter les hausses de prix significatives, celles-ci seront désormais calculées par trimestre, et non plus par semestre. L'augmentation sera en outre limitée avec un double plafond, un trimestriel et un annuel: pour l'électricité, le plafond trimestriel est fixé à 10% et le plafond annuel à 20%; pour le gaz, le plafond trimestriel est fixé à 15% et le plafond annuel à 25%.