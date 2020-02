Des bénévoles plantent une nouvelle forêt à Hoeselt

La Flandre a besoin de forêts supplémentaires. Ces prochaines années, quelques 10.000 hectares de bois devraient être plantés. Le gouvernement flamand a annoncé débloquer 3,3 millions d’euros pour ce projet. Mais l’Institut Jane Goodall Belgique et le producteur d’énergie Luminus n’ont pas attendu : ils organisent dores et déjà une grande action de plantation d’arbres à trois endroits du pays. Au total, 18.000 arbres seront plantés à Hoeselt dans le Limbourg, à Waasmunster en Flandre orientale, et à Tinlot en province de Liège. En plus de chaque arbre planté en Belgique, il y aura 1,2 million de nouveaux arbres plantés en Afrique. Car un arbre y a encore un plus grand impact sur le climat et la population que dans notre pays. Reportage à Hoeselt.