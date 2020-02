Les derniers tickets pour Tomorrowland partis comme des petits pains

Le week-end dernier, lors de la prévente organisée pour les candidats festivaliers belges, les précieux sésames avaient été vendus en 26 minutes. Ce qui est un record.

Et ce samedi, ce fut le même scénario. Les 400.000 tickets sont désormais vendus. Ils seront personnalisés à partir de lundi.

Quelque 600 noms figurent à l'affiche de l'édition 2020 de Tomorrowland cet été. Parmi les grands noms, on retrouve notamment Marshmello, Steve Aoki et Martin Garrix. Les DJ belges, Dimitri Vegas & Like Mike (photo), seront aussi à nouveau au rendez-vous. Tomorrowland aura lieu en deux week-ends estivaux : du 17 au 19 juillet, puis du 24 au 26 juillet.