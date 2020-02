Magritte du cinéma : Veerle Baetens sacrée meilleure actrice

D'autres récompenses notables ont été remises tout au long de la cérémonie, dont le Magritte du meilleur film étranger en coproduction décerné à "Sorry we missed you" du réalisateur anglais Ken Loach, coproduit en Belgique par les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne et Delphine Tomson (Les Films du Fleuve). L'actrice mythique italienne Monica Bellucci (photo archives) s'est vue remettre un Magritte d'Honneur pour l'ensemble de sa carrière, sous une ovation du public. "On dit que le surréalisme c'est l'âme belge, alors encore milles mercis de m'avoir donné un peu de votre âme", a déclaré la star.

Par ailleurs, le film "Lola vers la mer" de Laurent Micheli a été récompensé par deux Magritte, à savoir celui du Meilleur Espoir féminin (Mya Bollaers) et celui du meilleur décor (Catherine Cosme). Le Magritte du meilleur film flamand a récompensé "De Patrick" de Tim Mielants.

Le Magritte du premier film est allé à "Nuestras madres" de César Diaz, film qui avait été primé au festival de Cannes (Caméra d'or). Le Magritte des meilleurs costumes a récompensé le film "Seule à mon mariage" (Claudine Tychon). Le Magritte du meilleur court métrage de fiction est revenu à "Matriochkas" de Bérangère Mc Neese et celui du court métrage d'animation à "La foire agricole" de Stéphane Aubier et Vincent Pata. Le Magritte du meilleur documentaire a récompensé "Mon nom est clitoris" de Lisa Billuart Monet et Daphné Leblond.