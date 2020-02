Thibau Nys sacré champion du monde juniors, en Suisse

Nys a survolé l'épreuve dimanche en fin de matin sur le parcours humide et très boueux de Dübendorf, en Suisse. Le champion d'Europe et de Belgique a d’ailleurs changé de vélo un peu plus tôt que ses concurrents, ce qui semble lui avoir aussi redonné de la vitesse.

"Je n'ai pas de mots pour cette victoire", a été sa première réaction devant les caméras à l’issue de l’épreuve. "Je savais que j'étais en bonne forme, mais sur ce circuit je n'étais pas sûr de la façon dont j'allais rouler : j'ai ouvert la course, j'ai accéléré et j'ai fait un petit trou. Puis j'ai donné tout ce que j'avais en moi à mi-parcours".

"Il y avait beaucoup de pression, j'étais le grand favori et il y avait un peu de stress, mais c'est un parcours où le plus fort gagne et aujourd'hui j'étais le plus fort". Thibau Nys (photo, au centre) fait mieux que son père Sven, qui n'a jamais été sacré champion du monde chez les juniors. La Belgique a monopolisé le podium. "Nous avons rêvé de cela toute la semaine et nous y sommes parvenus. Je n'ai pas de mots pour dire ce que je ressens", concluait le jeune vainqueur.