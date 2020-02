De Wever (N-VA): "Si aucun gouvernement n’est en vue en mai, des élections seront inévitables"

Le président du premier parti flamand conçoit-il toujours la possibilité d'un accord avec le PS, premier parti francophone, alors que celui-ci a jugé que ce n'était pas possible? "Panta rhei", a lancé M. De Wever un peu plus tard après le Bureau de son parti, empruntant la célèbre maxime grecque. "Tout passe, cela veut dire qu'un accord est théoriquement possible. Ce n'est pas impensable. Il y a peut-être des possibilités de convergence mais ce sont peut-être des points de rupture pour d'autres".

Sans les nommer, le président de la N-VA a visé les dossiers institutionnels à propos desquels le MR a opposé un refus net. Le confédéralisme demeure à ses yeux la solution la plus adaptée mais il implique de trouver une majorité des deux tiers et une majorité dans chaque groupe linguistique. "Nous ne les avons pas. Donc, d'un point de vue théorique, le confédéralisme est justifié mais il n'est pas opérationnalisable", a-t-il ajouté, répétant qu'il voulait une "évolution" et non une "révolution". "Je ne veux pas de prendre de risque inconsidéré à l'égard de la prospérité".