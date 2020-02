Deux morts et des dizaines de blessés dans un accident dans le tunnel Beveren à Anvers

Le tunnel Beveren (photo) sur le R2 au nord-ouest d'Anvers est resté fermé dans les deux sens mardi jusqu'à 20h40 environ à la suite d'un accident grave. Au total, deux bus, un camion et un véhicule sont impliqués. Le plan médical d'urgence a été enclenché, notamment pour faciliter l'évacuation des passagers des bus, une cinquantaine de personnes au total. L'accident a fait mardi un mort, 5 blessés graves et 44 blessés légers. Ce mercredi on apprenait que l'un des blessés a succombé à ses blessures à l'hôpital. Le chauffeur du camion, qui a foncé dans les véhicules impliqués dans l'accident, s'est vu retirer son permis de conduire pour 15 jours.