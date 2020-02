La Belgique manque d’énergie verte, "principalement à cause de la Flandre"

L’an dernier, le Grey Day est tombé le 4 février en Belgique. Le pays n’a ainsi enregistré qu’un petit jour d’amélioration cette année.

Nous sommes par ailleurs encore et toujours loin de l’objectif européen qui vise les 13% d’énergie renouvelable en 2020. Fin 2018, nous en étions à 9,4%, soit à peine 0,3% de plus que l’année d’avant. Pour atteindre l’objectif 2020, nous aurions dû gagner cette année entre 5 et 6 jours d’énergie verte.