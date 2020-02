Latin-Skateboard, une nouvelle filière à suivre dès la prochaine rentrée à l'Athénée d’Ostende

La combinaison enseignement-sport existe déjà depuis un certain temps dans cet établissement. Les élèves ont par exemple la possibilité de faire du basket ou du football parallèlement à leur programme. Le skateboard constitue toutefois une grande nouveauté.

"Les filles et les garçons ne doivent plus choisir entre leur sport et leurs études. Ils peuvent parfaitement combiner les deux", explique le directeur-adjoint, Lars Wallaeys. "Nous avons remarqué que les élèves qui choisissent de faire un sport sont plus passionnés et veulent vraiment aboutir à quelque chose. Cela se ressent vraiment dans leurs prestations scolaires", observe-t-il.