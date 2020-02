Infrabel diffuse les images d’une voiture forçant un passage à niveau

Cela s’est passé le 31 janvier à 10 h11 , au passage à niveau de Meix-devant-Virton, en province de Luxembourg. Sur une petite vidéo postée par Infrabel, on voit d’abord les barrières se baisser et le feu rouge clignoter. Soudain, on aperçoit une voiture arriver à vive allure, en haut à gauche. On voit alors l’automobiliste forcer le passage à niveau sans freiner en arrachant une barrière. À quelques secondes près, il se prenait un train de marchandises.

"Si la voiture était passée quelques secondes plus tard, c’était la collision et peut-être un drame", déclare Thomas Baeken d'Infrabel.

"Nous sommes décontenancés", ajoute Thomas Baeke, "nous faisons un travail énorme pour sécuriser nos infrastructures et pour sensibiliser la population". "Mais malgré ça vous voyez qu'il y a des gens qui bafouent les règles. Il est évident que lorsque le feu est rouge, que les barrières sont baissées et que la cloche retentit, il faut s'arrêter. Point".