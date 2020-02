La première tempête de l’année va frapper la Belgique ce week-end

Ce jeudi, le temps sera calme et sec mais la nébulosité restera abondante. Le vent sera faible de direction variable. Vendredi, au petit matin, les températures frôleront les 0 degré avec un risque de gelées. Le vent sera faible à modéré de sud-est tournant au sud.

Samedi, le pays sera traversé du littoral vers l'Ardenne par un front pluvieux peu actif. Il fera plus doux, avec des maxima qui atteindront 4 à 11 degrés et aussi beaucoup plus de vent déclare Frank Deboosere, le Monsieur Météo de la VRT.

"La tempête Ciara passera sur notre pays dimanche avec un très fort vent de sud-ouest, les rafales de vent atteignant les 100 kilomètres à l'heure et beaucoup de pluie". Les températures restent particulièrement douces pour cette période de l'année, avec des maxima pouvant atteindre 13 degrés.

La tempête soufflera toujours la semaine prochaine lundi, mardi et mercredi. Avec encore une fois des rafales pouvant atteindre les 100 km/h, et les maximas descendront à environ 8 degrés » conclut Frank Deboosere.

Une zone de basse pression au-dessus de l'Écosse est à l'origine de la tempête attendue. Avec des rafales de vent de 100 kilomètres à l'heure, des toitures peuvent s’envoler et il peut y avoir des chutes d’arbres ou de branches, il est donc recommandé de rester à l'intérieur autant que possible.

Ce sont les îles Britanniques qui seront les plus touchées, avec des rafales allant jusqu’à 180 km/h.