La visite que Jan Jambon compte rendre à Viktor Orban soulève des critiques

Le ministre-président flamand Jan Jambon (photo archives) se rendra à Budapest la semaine prochaine pour le finissage de l'exposition "Rubens, Van Dyck and the Splendour of Flemish Painting". Mais il projette aussi de rencontrer mercredi prochain le Premier ministre hongrois Viktor Orban. L’opposition Groen et SP.A y voit un très mauvais signal.