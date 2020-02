Nos pâtisseries contiendront-elles bientôt de la graisse d’insectes ?

Des chercheurs de l'Université de Gand (UGent) ont mis au point une alternative au beurre qui est à base de graisse d'insectes, censée être plus saine et durable. Le produit, soumis à un panel de testeurs, a réussi à tromper ces derniers qui n'ont pas pu faire la différence entre des pâtisseries à base de beurre et celles à base de graisse entomologique. Le bio-ingénieur Joachim Schouteten estime que la graisse d’insectes fera bientôt son apparition dans les supermarchés.