Alerte jaune aux rafales de vent sur l'ensemble de la Belgique

L'IRM s'attend à des rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100km/h localement dimanche après-midi. Des rafales pourraient même atteindre entre 100 et 120 km/h en soirée et dans la nuit de dimanche à lundi. L'Institut royal météorologique pourrait passer en code orange dès samedi si les prévisions se confirment.

Le littoral belge se préparait dès ce vendredi soir à une marée de tempête, et prenait des mesures pour empêcher des inondations. La tempête devrait atteindre son paroxysme dimanche soir, mais les plus hautes vagues sont prévues pour lundi midi, lorsque les intempéries et la marée haute coïncideront.

Dimanche soir, la côte belge devrait vivre des rafales de vent atteignant 9 à 10 beauforts. Les jetées du port d’Ostende seront alors interdites aux promeneurs. La ville déconseille aussi de se promener dans les parcs ostendais, et demande aux habitants de rentrer ou attacher tout le mobilier de jardin ou de terrasse de cafés qui pourrait être emporté par le vent.