"Le CD&V doit choisir entre sauver le pays ou sauver le parti"

Les journalistes politiques Ivan De Vadder (VRT) et Alain Gerlache (RTBF) proposent chaque semaine un podcast intitulé PLAN B, dans lequel ils évoquent les différences et les similitudes entre le paysage politique en Flandre et celui en Belgique francophone. Une semaine en français, quand ils partent d’une situation en Flandre, et la semaine suivante en néerlandais, quand c’est un aspect en Belgique francophone qui leur sert de point de départ.

Cette fois, Alain Gerlache interroge Ivan De Vadder (en français) sur le choix que devra faire le parti démocrate-chrétien flamand entre l’intérêt de la Belgique (et son futur gouvernement fédéral) ou l’intérêt du CD&V. Quel choix fera le chargé de mission royale Koen Geens ?