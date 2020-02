Le nombre d'avortements diminue, surtout chez les adolescentes et jeunes adultes

À l'inverse, 472 femmes belges sont allées avorter aux Pays-Bas en 2017. Elles étaient 527 en 2016. Dans un tiers des cas, la raison de l'avortement est que la patiente ne désirait pas d'enfant à ce moment de la vie. Près de 14% considéraient que la famille était déjà suffisamment grande, 9% se sentaient trop jeunes pour avoir un enfant, 6% évoquaient les études et un taux équivalent des problèmes d'argent.

Dans près de la moitié des cas, la grossesse non-désirée était la conséquence de l'absence de recours à un moyen contraceptif. Les avortements sont majoritairement opérés dans des centres spécialisés, l'hôpital n'ayant été choisi que dans 16% des cas. Un assouplissement de la loi sur l'interruption volontaire de grosses a été voté en fin d'année dernière en commission de la Justice de la Chambre.

Le texte, soutenu par le PS, le SP.A, Ecolo-Groen, le MR, Open VLD, le PTB et DéFI, dépénalise l'IVG, fait passer le délai dans lequel elle peut être pratiquée de 12 à 18 semaines après la conception et réduit le délai de réflexion de six jours à 48 heures. Un avis du Conseil d'État est attendu pour la mi-février.