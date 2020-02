Les manifestations des jeunes pour le climat font leur retour

Le cortège est parti vers 14h00 de la gare centrale. L'ONG Greenpeace menait la marche avec des sculptures de pingouins en glace. Les manifestants chantaient des slogans devenus maintenant inconditionnels comme "On est plus chaud que le climat !", "We are unstoppable. Another world is possible." et "What do we want? Climate justice. When do we want it? Now".

Ils avaient comme toujours fait preuve d'une grande imagination pour arborer des messages sur leurs joues, sur des pancartes, sur des banderoles et sur diverses créations en plastique. Des discours ont été prononcés à leur arrivée vers 15h30 à la gare du Midi.