Kim Clijsters de retour sur les courts plus tôt que prévu

"Je suis vraiment ravie de revenir sur les courts", déclare Kim Clijsters, qui a reçu une wild card pour Dubaï. "Je sais que c'est un anniversaire spécial pour le tournoi de Dubaï, c'est donc un honneur d'"effectuer en même temps mon retour à la compétition et mes débuts à Dubaï. Je suis impatiente de reprendre ce jeu que j'aime et de rejouer devant les fans. Le soutien et les encouragements que j'ai reçus depuis l'annonce de mon reour ont été extraordinaires".

Les organisateurs du tournoi de Dubaï sont ravis d'accueilllir la Limbourgeoise. "Que Kim Clijsters ait choisi d'entamer sa troisième carrière est un grand honneur pour nous", dit le directeur du tournoi Salah Tahlak.