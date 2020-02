De plus en plus de personnes achètent des œufs d’autruches au nord du pays. Dernièrement, les élevages ont ainsi du mal à répondre à la demande. Un oeuf d’autruche équivaut à 25 œufs de poules. De quoi combler les grandes familles ou les plus gourmands. Les œufs sont également utilisés pour être décorés. Reportage de la VRT chez un éleveur d’autruches à Lier.