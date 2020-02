Tempête Ciara : une soixantaine de vols annulé à Brussels Airport

D'autres annulations de vols ne sont pas à exclure. Brussels Airport conseille donc aux passagers de consulter l'état de leur vol sur internet.

Plus tôt dans la journée, l'aéroport bruxellois avait indiqué que les décollages et les atterrissages ne seraient pas perturbés car le vent d'ouest souffle dans l'axe des pistes préférentielles utilisées, il vient donc de face pour les avions. Brussels Airport s'attendait juste à d'éventuels retards, car lorsque les rafales dépassent les 111 km/h, il n'est plus possible d'utiliser les passerelles d'embarquement et de débarquement. Il faut alors recourir à des escaliers, ce qui retarde les opérations.

L'IRM prévoit des rafales de 80 à 110 km/h dimanche après-midi et un risque de dégâts par endroits. Dans la soirée et la nuit suivante, les rafales augmenteront encore, avec un danger de pics entre 110 et 130 km/h, voire plus sous un orage éventuel.