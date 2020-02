La date de péremption de la Belgique est-elle dépassée ?

Si un tel procès ne peut avoir lieu en respect avec la constitution, les nationalistes flamands pourraient choisir d’imposer leur volonté.

"J’espère qu’on pourra débloquer le système et lancer le confédéralisme de façon constitutionnelle", indique Bart Maddens. "Mais si cela n’est plus possible, nous allons devoir agir et trouver des solutions en dehors de la constitution".

"Ici, il serait question d’une nécessité de rompre la constitution. Si on sent que la situation est réellement bloquée, et ne peut plus mener nulle part, au bout du compte, il ne s’agit qu’un bout de papier", déclare-t-il.