La mission de Koen Geens prolongée d’une semaine

Comme on s’y attendait, la mission de Koen Geens (CD&V) en vue de former un gouvernement fédéral a été prolongée d’une semaine par le Roi. Koen Geens a été reçu ce lundi au Palais où il a fait un rapport intermédiaire au Roi. Son prochain rapport est attendu le 17 février prochain. Koen Geens tente toujours de former un gouvernement fédéral associant les deux plus grands partis des deux côtés de la frontière linguistique, la N-VA et le PS, mais bien d’autres options restent ouvertes.