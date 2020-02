La N-VA va prendre l'initiative de proposer la suppression de la cour d'assises

Ce dimanche dans l’émission "De zevende dag" sur la VRT le procureur fédéral Frederic Van Leeuw a appelé nos hommes politiques à faire en sorte que le procès des attentats du 22 mars se déroule devant un tribunal correctionnel et pas devant un jury d'assises. Ce procès monstre pourrait durer jusqu'à 9 mois et le jury populaire devra répondre à 30 000 questions sur la culpabilité des suspects. La N-VA répond favorablement à Frederic Van Leeuw et prendra l'initiative de proposer au Parlement la suppression des procès d’assises comme l’a expliqué la députée N-VA Kristien Van Vaerenbergh.