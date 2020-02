Le Standard dépose plainte contre Olivier Renard et Aleksandar Jankovic

Le président Bruno Venanzi a donc décidé de porter plainte avec constitution de partie civile pour infractions d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux et d’usages de faux. Cette plainte a été déposée contre 6 personnes dont Olivier Renard et Dejan Veljkovic mais aussi l’ancien coach Aleksandar Jankovic et Mateja Kezman, l'ancien meilleur joueur de football serbe du PSV et de Chelsea et entre-temps également agent de joueur. Cette plainte a été déposée au tribunal de première instance de Tongres.

Dejan Venanzi a révélé les pratiques frauduleuses de ses anciens employés lors d'un interrogatoire au début de cette année par le parquet de Hasselt dans le cadre de l'Opération Zéro. Les enquêteurs ont confronté Venanzi aux déclarations et aux documents de Dejan Veljkovic concernant un certain nombre de transferts au Standard au cours de la période 2016-2018 et concernant des contrats de scoutisme très coûteux.

Comme on le sait, Veljkovic a utilisé des contrats fictifs pour des missions dites de scoutisme qui n'ont jamais été réalisées, afin de payer ensuite aux joueurs et aux entraîneurs une partie de leur salaire en noir.

Mais aussi pour distribuer des commissions occultes à toutes sortes de personnes impliquées. Une pratique que Veljkovic a également appliquée au Standard pour les transferts de Gojko Cimirot, Filip Mladenovic et Milos Kosanovic et le contrat de l'entraîneur Jankovic.

Au total il est question d’un montant de près de 3 millions d’euros en faux contrats, dont 2 millions ont été effectivement versés jusqu’au début de l’Opération Zéro.