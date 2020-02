Tenter de réanimer un patient de plus de 80 ans n’est souvent pas couronné de succès

L’étude menée par les médecins belges Patrick Druwé (hôpital universitaire de Gand) et Koen Monsieurs (hôpital universitaire d’Anvers) - et publiée dans le Journal of American Geriatrics Society- révèle que la réanimation d’un patient de plus de 80 ans n’a souvent pas beaucoup de sens. Notamment si cette tentative est effectuée dans une maison de repos. Sur l’ensemble des patients de cette catégorie d’âge qui ont subi une réanimation, seuls 2% ont survécu et ont souvent connu de gros problèmes de santé par la suite.