The Guardian trouve le quartier universitaire d'Ixelles l’un des "plus cools" d'Europe

La population étudiante y a attiré de nouveaux talents et des investissements ces dernières années, l'ULB et la VUB - les deux principales universités de la capitale - se trouvant à proximité immédiate. The Guardian relève aussi le projet See U d'occupation temporaire des anciennes casernes de gendarmerie Fritz Tousaint, à deux pas de la gare d'Etterbeek et de nombreux arrêts de bus et de tram, qui accueille des petites entreprises durables, dont le premier café bruxellois adapté aux poussettes, un cinéma, un vélodrome et un marché bio hebdomadaire.

Tous ces endroits "branchés" avoisinent le cimetière d’Ixelles (parfois appelé affectueusement "cimdix" par les habitants), qui est l’un des plus importants de Belgique par le patrimoine funéraire qu’il contient et le nombre importants de personnalités artistiques, scientifiques, politiques et militaires qui y reposent.

Parmi eux, la danseuse et chorégraphe Akarova (1904-1999), Jules Bordet (1870-1961) Prix Nobel de Médecine, l’artiste surréaliste Marcel Broodthaers (1924-1976), l’écrivain Charles De Coster (1827-1879), l’architecte Victor Horta (1861-1947), le général français Georges Boulanger (1837-1891), l’homme d’Etat Paul Hymans (1865-1941), le savant et entrepreneur Ernest Solvay (1838-1922), le violoniste virtuose Eugène Ysaye, le ministre d’Etat Roger Lallemand (1932-2016) et Stéphanie de Windisch-Graetz (1939-2019) princesse, photographe et peintre. Pour n’en citer que quelques-uns.