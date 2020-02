L’an dernier, les Banques alimentaires ont distribué près de 18.000 tonnes de nourriture

Les 17.936 tonnes de nourriture distribuées sur l’ensemble de l’an passé représentaient 36 millions de repas. "Un record, malheureusement je dirais", a souligné Jef Mottar. Ce record de produits alimentaires distribués s'explique notamment par l'augmentation croissante de dons en provenance de la grande distribution, qui représentent maintenant 30% des sources d'approvisionnement des Banques alimentaires.

Au total, 321.000 personnes dans le besoin ont été aidées en produits alimentaires, dont 168.476 via les 618 associations caritatives locales affiliées à la Fédération des Banques alimentaires et 152.524 personnes via une aide de produits du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) donnée à des organisations non-affiliées ou via les CPAS.

Les principales sources d'approvisionnement des Banques alimentaires sont de l'aide européenne (37%), la distribution (30%) et l'industrie agro-alimentaire (28%). Parmi les dons, on retrouve surtout des fruits et légumes (23%), des produits laitiers (23%), du pain et des céréales (15%), ou encore des boissons (8%).

Plus de six bénéficiaires sur 10 de l'aide alimentaire ont entre 18 et 65 ans, et 12% ont plus de 65 ans. Une famille sur trois bénéficiant de l'aide est une famille monoparentale.