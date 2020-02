Les parents de Julie Van Espen plaident pour une série de réformes de la justice

Les parents de l’étudiante anversoise Julie Van Espen - dont le corps a été retrouvé le 6 mai 2019 dans le Canal Albert à Anvers et dont le meurtrier Steve Bakelmans avait été libéré sous conditions début 2017 alors qu’il purgeait une peine pour le viol de son ancienne compagne - ont écrit une lettre ouverte à l'adresse du Roi, et du monde judiciaire et politique. Ils imputent la mort de leur fille aux défaillances de la Justice et plaident pour une série de réformes. "Ne permettez pas que sa mort ait été en vain". Le ministre de la Justice, Koen Geens, assure les parents qu’il travaille depuis mai 2019 à un plan qui doit contrecarrer les "points douloureux" mis en évidence par le Conseil Supérieur de la Justice.