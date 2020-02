Les souverains belges en voyage de travail à New York

Le roi Philippe et la reine Mathilde (photo) se sont envolés lundi après-midi de la base de Melsbroek à destination de New York. Le souverain s'exprimera mercredi à la tribune des Nations Unies à l'occasion de la présidence belge du Conseil de sécurité. Pendant les 50 heures que les souverains resteront à New York, ils assisteront aussi à un spectacle à Broadway, aux accents belges.