Le cyclomoteur est le moyen de transport le plus dangereux pour se rendre à l'école

L'une des raisons est que les jeunes de cet âge ne peuvent pas encore évaluer correctement le danger que représente un tel cyclomoteur. "16 ans est l'âge typique auquel les jeunes vont à l'école avec un cyclomoteur pour la première fois, mais ils ne sont pas toujours prêts à évaluer correctement les dangers de circuler avec un moyen de transport qui leur permet de rouler à grande vitesse", déclare Stef Willems de Vias.

Bien que les cyclomoteurs soient le moyen de transport le plus dangereux pour les jeunes sur le chemin de l'école, le nombre d'accidents impliquant de tels engins est en baisse. En raison du nombre élevé d'accidents, le cyclomoteur devient de moins en moins populaire, déclare Willems. En outre, la police prend également des mesures ciblées contre les cyclomoteurs débridés et tente de les sortir de la circulation.

En tout état de cause, il reste important d'attirer l'attention des jeunes sur les risques et les dangers de leur comportement dans la circulation, ajoute M. Willems, "surtout s'ils voyagent avec un moyen de transport qui leur permet de se lancer dans la circulation plus rapidement qu'ils n'en ont l'habitude".