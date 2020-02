Mais où se trouve le corps de Britta Cloetens ? Un reportage de la VRT revient sur cette affaire criminelle

Ce reportage intitulé "La disparition de Britta Cloetens", a été réalisé par les journalistes de la cellule justice de la VRT Caroline Van den Berghe et Dirk Leestmans.

Sur base du dossier judiciaire, d'entretiens vidéo et d’interviews avec toutes les personnes concernées, ces journalistes ont reconstitué le dossier point par point pour arriver à cette question : "Mais où se trouve le corps de Britta Cloetens ?"

En avril 2011, Britta Cloetens, une jeune femme de 25 ans, originaire de Wilrijk se rend chez plusieurs concessionnaires de voitures à la recherche d’un nouveau véhicule. Elle se rend ainsi au garage Honda à la Boomsesteenweg à Wilrijk. Elle ne reviendra plus jamais de ce showroom. Mais ce qui s'y est passé exactement reste une énigme.

Les parents de Britta Cloetens se sont rapidement rendus compte qu'il se passait quelque chose de grave. Les appels au GSM de leur fille restaient sans réponse. "J'ai trouvé cela bizarre : on l'a appelée chez elle et elle n'a pas répondu, ni sur son téléphone portable. Or ce n’était pas son genre. Elle était toujours joignable",explique sa mère.

Leur inquiétude n’a fait qu’augmenter et le lundi, après deux jours sans nouvelles, la mère de Britta s’est rendue à la police pour signaler sa disparition. "J'ai trouvé très difficile de me rendre dans un commissariat de police. Et puis de devoir déclarer la disparition de ma propre fille. Mais il fallait le faire. On ne pouvait plus attendre".

