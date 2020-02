Offrir une meilleure protection juridique aux enfants même avant leur naissance

En plus des soins médicaux obligatoires, un juge pourrait décider en deuxième instance avant la naissance qu'un enfant doit être placé. Il est important qu'un juge se base sur l'avis médical d'un médecin.

"Dans les familles où, par exemple, trois enfants ont déjà été placés et un nouvel enfant va naître, on attend souvent dans la pratique de voir si le nouveau-né subira le même sort que ses frères et sœurs. Or, il est parfois préférable de donner une première bonne chance dans la vie à un enfant, plutôt qu'une troisième ou une quatrième chance à la mère.

Tant la proposition de relocalisation que l'idée de désigner un tuteur sont des questions qui sont décidées au niveau flamand. "Dans le même temps, une base fédérale est nécessaire pour y parvenir. Le droit à la protection doit être réglementé à ces deux niveaux", déclare de son côté John Crombez.

Un système similaire existe déjà aux Pays-Bas. "Là, le changement a été fait, et l'enfant à naître est à présent au centre. Nous avons adopté une attitude attentiste depuis trop longtemps", déclare Valerie Van Peel. "Garder un lien optimal entre le parent et l'enfant : c'est bien sûr ce qu'il y a de mieux. Mais il y a parfois des raisons impérieuses qui font qu'il vaut mieux s'en écarter".

Ce n’est pas la première fois que Valerie Van Peel et John Crombez présentent ensemble une proposition de loi. Il y a quelques mois ils avaient obtenu une majorité pour rendre imprescriptibles les délits sexuels graves commis sur des mineurs. La protection de l’enfant était déjà au centre de leur proposition.