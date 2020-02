Une fête d’étudiants dégénère, la police de Bruxelles intervient avec du spray au poivre

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir que la police de Bruxelles a utilisé du spray au poivre lors d’une soirée d’étudiants qui avait dégénéré. "Il s’agissait d’une jeneverparty (soirée genièvre) qui a dégénérée, où nos agents et les agents de sécurité ont été bombardés de projectiles et de bouteilles en verre", a expliqué la police de Bruxelles.