Alost ne nettoiera pas les ravages de Ciara dans son parc: "Il faut laisser la nature suivre son cours"

Bart Backaert est un amoureux de la nature. Il est également un grand connaisseur du développement des arbres. "Certains arbres de taille impressionnante se sont retrouvés au sol, mais il faut dire que la tempête a fait un très beau travail", estime-t-il. "Tous les rameaux qui se trouvent maintenant au sol ont en fait été taillés naturellement. Rien ni personne ne peut mieux le faire que la nature elle-même".

Alost désire toutefois éviter que son parc ne devienne chaotique. "Nous voulons le rendre le plus agréable possible pour les visiteurs, et c’est pourquoi nous avons libéré les sentiers en empilant les branches qui sont tombées", explique Bart Backaert.

Les hérons du parc d’Alost s’étaient, semble-t-il, bien préparés à la tempête. "Ils ont sciemment choisi dans quels arbres ils allaient installer leurs nids. Ce sont en fait de vrais architectes. J’ai du mal à croire que tous les nids ont survécu à la tempête de dimanche !", s’est réjoui le collaborateur de la ville.