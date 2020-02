D’après Jan Jambon, Viktor Orban serait ouvert, sous condition, à un examen de sa politique

"Lors de mon entretien avec Viktor Orban, j'ai mis sur la table l'idée d'un examen "peer-to-peer" (par les pairs) de la politique d'un Etat membre de l'Union européenne, afin de vérifier si sa politique est dans la ligne des valeurs de l'Europe. Il s'est montré ouvert, à condition que ce soit pour tous les Etats membres", a affirmé Jan Jambon à l'issue de la rencontre.

L'entretien avec M. Orban a porté sur les relations commerciales entre la Flandre et la Hongrie, et sur la manière de les approfondir. "Nous avons aussi parlé du Brexit. La Hongrie est à peu près autant touchée que la Flandre en terme d'emplois concernés. Nous adoptons la même position au Conseil européen, nous souhaitons un traité commercial le plus large possible", a ajouté le ministre-président.