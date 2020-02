Le "Bright Brussels" festival illumine dès ce jeudi les quartiers phares de la capitale

Une vingtaine d'installations lumineuses monumentales illumineront ces quatre quartiers phares de la ville jusqu'à la fin du week-end, de 18h30 à 23h00.

Ainsi, la projection "Winter", réalisée par le studio liégeois b71, fera resplendir, à la Porte de Hal, les paysages hivernaux du maître flamand Pierre Bruegel par le truchement du mapping vidéo.

Différentes animations sont également prévues. Samedi, il sera notamment possible, pour le prix de 4 euros, de monter les 169 marches de la Porte de Hal et de profiter de la vue panoramique sur Bruxelles.

Par ailleurs, l'attraction "The View" s'installera à nouveau sur la place Poelaert et y restera jusqu'au 3 mai prochain. Cette grande roue mesure pas moins de 55 mètres de haut. Elle dispose de 42 cabines, ce qui lui permet d'accueillir quelque 800 personnes par heure. L'attraction sera accessible tous les jours, de 11h00 à 23h00, au tarif de 5 euros pour les enfants et 8 euros pour les autres.