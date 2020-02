Les jeunes Flamands d’origine asiatique de plus en plus souvent victimes de racisme

"On faisait déjà souvent des blagues sur les asiatiques. Mais depuis le coronavirus, j’ai l’impression que les gens sentent qu’ils ont encore plus de ‘raisons’ d’en faire", souligne pour sa part Leonard. "J’ai récemment été malade, j’avais une sinusite, et on s’est alors moqué de moi en me demandant au travail si je n’avais pas ramené le coronavirus".

"Je trouve ça dommage, et également irritant", poursuit Leonard. "Mais en même temps, je ne peux pas obliger les gens à être intelligents".