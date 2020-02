L’an dernier deux tiers des Belges ont acheté en ligne

Le nombre de Belges qui effectuent (une partie de) leurs achats en ligne continue d'augmenter. C’est ce qu’indiquent les chiffres publiés par Statbel, l'office belge de statistiques. En 2019, quelque 66% des Belges ont effectué des achats en ligne, ce qui représente une hausse de 5 points de pourcentage en un an. On constate toutefois des disparités régionales considérables : 71% des Flamands ont fait des achats en ligne l'année dernière, contre 60% des Bruxellois et des Wallons.