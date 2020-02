La VUB a étudié des stalagmites : la Belgique devient plus chaude et plus sèche

Trois échantillons ont été prélevés dans la stalagmite: un contemporain qui couvre la période allant de 1960 à 2010, un autre remontant aux années 1635 à 1646, et un dernier plus ancien encore, daté de 1593 à 1605. Pour chacune de ces périodes, les échantillons ont également été datés grâce à deux méthodes scientifiques de datation. Il en ressort qu'il y a eu des fluctuations saisonnières de températures et de précipitations. Ces variations, de même que la couverture végétale du sol au-dessus de la grotte, déterminent la quantité d'eau qui atteint la stalagmite au fil du temps.

"Au XVIIe siècle, nous observons les premiers signes nets des activités humaines", détaille Niels de Winter. En coupant les forêts au-dessus de la grotte, davantage d'eau arrive ainsi soudain dans la grotte parce que le sol organique disparaît ou s'amincit en surface. L'eau a également une composition différente, que l'on retrouve également dans les concentrations de certaines spores présentes dans la stalagmite.

"Pendant cette période, la stalagmite croît à un rythme plus élevé. Cet effet disparaît par contre au XXe siècle. On constate alors que les hivers deviennent plus secs et les étés plus chauds", analyse le chercheur. L'étude a été publiée dans la revue scientifique "Climate of the Past".