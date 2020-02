Le coup d'envoi de la cinquième édition du festival des lumières "Bright Brussels, Festival of Light" a été donné jeudi soir. Il illuminera les soirées de la capitale jusqu'à dimanche avec des créations de divers artistes. L'édition précédente avait attiré plus de 180.000 visiteurs. Le parcours a été agrandi, pour couvrir les quartiers de la Porte de Hal, des Marolles, du Sablon et du Palais royal.