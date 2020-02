Le Roi décharge de sa mission Koen Geens confronté au veto du PS envers la N-VA

"Le Roi a accepté la démission de Koen Geens de sa mission et exprimé son appréciation pour ses efforts et le travail réalisé", a indiqué le Palais ce vendredi soir. Koen Geens, chargé le 31 janvier dernier de la mission de "prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement de plein exercice", avait succédé dans cet exercice au duo d'informateurs Joachim Coens (CD&V) - Georges-Louis Bouchez (MR).

Il devait normalement faire rapport au Roi lundi prochain. Mais il s’est déjà rendu au Palais ce vendredi soir pour faire son rapport final au souverain. Le vice-Premier ministre CD&V s'est ensuite exprimé face aux journalistes.

"Pour cette législature, le PS ne veut pas d'une coalition avec la N-VA. (...) Mais je suis convaincu que cette formule aurait été la meilleure chose pour le pays", a indiqué Koen Geens dans sa déclaration à la presse. Ce sont sans doute les déclarations du président du PS Paul Magnette, suivies de la réaction du président de la N-VA Bart De Wever plus tôt dans la journée, qui auront précipité les événements. Koen Geens a indiqué avoir voulu travailler avec les deux plus grands partis dans leur communauté (N-VA et PS) autour d'un axe central composé du CD&V et du MR.