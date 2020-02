Les coûteux portiques de sécurité à Brussels Airport doivent déjà être remplacés

Les "e-gates" à l’aéroport international de Zaventem (photo) - les systèmes de contrôle de passeports automatique - vont disparaitre, cinq ans seulement après leur placement. "Nous allons les remplacer par un système plus performant", indiquait la police fédérale ce vendredi dans les journaux du groupe Mediahuis. Les portiques devaient notamment permettre une reconnaissance rapide du visage et, de façon plus générale, aider la police dans son travail. Mais pour cette dernière, les appareils ont davantage été un poids qu’une aide.