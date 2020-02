Trop peu de places dans les institutions fermées pour la jeunesse : "Cette mesure est une boite vide"

"Personne ne niera qu’on ne donne pas de signal musclé à un jeune si on lui dit : "Tu dois aller dans une institution fermée, mais il n’y a pas de place". Et on le laisse tout simplement rentrer à la maison. On reconnait alors qu’on n’est pas capable de réprimer les formes les plus graves de criminalité", insiste Ine Van Wymersh.

Mais le procureur souligne également que des mesures sont effectivement prises. "Le nouveau décret sur la délinquance juvénile nous donne toute une série de nouvelles possibilités. Nous pouvons travailler avec un système en cascade et par exemple mettre des conditions, en tant que parquet. Mais il faut bien entendu que cette cascade puisse être appliquée jusqu’au bout. Si c’est possible, nous pourrons travailler de façon encore bien plus ciblée".

Depuis le parquet, la procureure demande donc que toutes les possibilités puissent effectivement être utilisées. Tout en reconnaissant qu’une procédure est en cours au sein du parquet de Hal-Vilvorde pour l’engagement d’un nouveau criminologue. "Nous espérons qu’il ou elle arrivera aussi vite que possible, afin que nous ayons tous les outils pour lutter contre la criminalité".