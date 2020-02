Un producteur de chocolat belge va imprimer en trois dimensions

Le fabriquant belgo-suisse Barry Callebaut va imprimer du chocolat en 3D. C’est ce qu’il annonce ce vendredi, en affirmant être le premier producteur à offrir un tel produit à grande échelle. Les grands chefs et les entreprises pourront ainsi faire réaliser leurs propres créations et logos en trois dimensions et en grande quantité, en un minimum de temps. Une imprimante de sujets en chocolat en 3D existe déjà à l’heure actuelle, mais cela demeurait encore un processus compliqué.