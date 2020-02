“Een hart voor dans" soutient de jeunes danseurs dans leur formation

Un nouveau gala de danse voyait le jour ce vendredi sur la scène du Concertgebouw de Bruges, où se succédaient de tous jeunes talents et des danseurs belges et internationaux plus expérimentés, dans un répertoire classique de ballet. L’initiative émane de la danseuse Geneviève van Quaquebeke et de notre collègue Hanne Decoutere (VRT), journaliste passionnée de danse qui a réussi l’an dernier le pari de danser un pas-de-deux extrait du ballet "Roméo et Juliette" au terme d’un an de travail intensif. L’initiative "Een hart voor dans" (traduisez par ‘Un cœur pour la danse’ en français) offrait aussi une bourse d’étude à un jeune danseur pour qu’il puisse prendre des cours pendant un an au Junior Ballet Antwerp.